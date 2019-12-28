Гвардиола: Если забудем о чемпионате, то останемся без места в еврокубках

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может позволить себе бросить ситуацию в Премьер-Лиге самотек.

Вчера "горожане" уступили "Вулверхэмптону" (2:3), отпустив "Ливерпуль" уже на 14 очков после первого круга. Кроме того, у "красных" имеется матч в запасе. Однако Гвардиола не собирается отказываться от АПЛ ради успешных выступлений в Лиге Чемпионов, так как боится лишиться места в еврокубках на следующий сезон.

"Мы не можем поставить какое-либо соревнование в приоритет, потому что иначе нас не будет в еврокубках на будущий сезон. Мы не можем позволить себе сдаться, иначе не попадем в Европу. Прежде мы всегда реагировали на трудности, и мы привыкли претендовать за высшие места. Теперь нам нужно сражаться за это", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

За время работы Гвардиолы в "Манчестер Сити" его команда набирала 2,35 очка в среднем за матч. Во время работы в "Барселоне" этот показатель составлял 2,36 набранных пункта.