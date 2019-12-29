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Бернли - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть обзор матча Бернли - Манчестер Юнайтед 0: 2, Чемпионат Англии, 28 декабря 2019
Вашему вниманию видеообзор матча Бернли - Манчестер Юнайтед 0:2, которые встречались в 20-м туре АПЛ. Команда Сульшера владела ощутимым преимуществом и в конце концов одержала уверенную победу, забив по голу в конце каждого из таймов. Сначала отличился Марсьяль, затем Рашфорд.
Английская Премьер-лига. 20-й тур
Бернли - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Марсьяль 44, Рашфорд 90 + 5
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