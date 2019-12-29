Ливерпуль - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Десять очков преимущества перед "Лестером" и 14 пунктов перед "Ман Сити" у мерсисайдцев в чемпионской гонке, плюс игра в запасе. Матч с "Вулверхэмптоном" нельзя расценивать как проходной, но "Ливерпуль" может и обязан увеличивать отрыв от главных преследователей, ведь известно, что возможен спад у лидера и потеря очков, что уже происходило с "красными" ранее.

Подробнее о матче Ливерпуль - Вулверхэмптон читайте в отдельном материале.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Ливерпуль 18:30 Вулверхэмптон

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