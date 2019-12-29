Арсенал - Челси 1:2. Праздничное подношение от канониров

Не столько команда Лэмпарда выиграла это дерби, как подопечные Артеты проиграли матч. И даже не проиграли - провалили. Быстрый гол позволял "канонирам" действовать хладнокровно, без спешки и с позиции силы. "Синие", тем временем, больше контролировали мяч, но ничего не могли создать, настоящих голевых моментов у гостей почти не было, к тому же игра была жесткой, с фолами и частыми паузами, которые сбивали темп. Но вот на последних минутах сдали нервы у хозяев и "Челси" каким-то чудом (возможно, за счет опыта) воспользовался ошибками соперника.

Красиво угловой разыграли хозяева, после навеса Чемберс скинул мяч на Обамеянга, который головой пробил по воротам - 1:0. Стоит признать, что "синие" выглядели активнее, лучше мяч держался у них, вот только при переходе центра поля ничего создавать почти не получалось. Лишь у Маунта и Виллиана возникали относительно опасные моменты, один раз арбитр просматривал ВАР, однако нарушения на Виллиане не увидел и пенальти не назначил.

У хозяев старались брать игру на себя Ляказетт и Обамеянг, при этом не хватало им поддержки. "Арсенал" хотел играть вторым номером, это получалось, и даже более хладнокровными выглядели "канониры". Возможно, даже несколько пассивными, и это их погубило.

Если "Челси" суетился, горел желанием, да, ошибался и нарушал правила, но наступал, то "Арсенал" переоценил свое хладнокровие. Получалось такое себе противостояние льда и пламени. Заряда активности, желания не хватило подопечным Артеты, чтобы реализовать свои моменты - Обамеянг, Торрейра, а затем Уиллок упустили свои шансы забить, потому что не смогли выжать из ситуации всего максимума. При возможном счете 2:0 гости уже не смогли бы ничего изменить.

Команда Лэмпарда не сдавалась, хоть далеко и не все получалось, однако "синие" расшатывали оборону соперника, искали лазейки и возможности выйти, ворваться в свободную зону, а затем пробить. В конце концов ошибся Лено, неожиданно голкипер на выходе махнул мимо сферы, прошел пас от Маунта и на дальней штанге Жоржиньо переправил мяч в сетку.

"Арсенал" попробовал взвинтить темп, но пропустил контратаку, Абрахам разогнал отличную комбинацию. Затем с Виллианом обыгрался форвард, защитники не рисковали играть с ним плотно (или просто боялись двуметрового гиганта) и Абрахам успел обработать мяч, а затем в падении пробил. Снова не выручил Лено.

Катастрофичный провал "Арсенала" (нет класса в команде) и волевая счастливая победа "Челси". Остаются "канониры" в нижней части турнирной таблицы, пока не видя просвета. Впервые с 1959 года "Арсенал" проиграл четыре домашних матча подряд во всех соревнованиях. А "синие" укрепляются на четвертом (по игре вполне приемлемом) месте.

АПЛ. 20-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Арсенал - Челси 1:2

Голы: Обамеянг 13 - Жоржиньо 83, Абрахам 87

Арсенал: 1. Лено, 21. Чамберс (Мустафи 23), 23. Луис, 11. Торрейра, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 29. Гендузи, 87. Сака, 10. Озил (Уиллок 75), 9. Ляказетт, 14. Обамеянг, 24. Нельсон (Пепе 86).

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 15. Зума, 28. Аспиликуэта, 29. Томори (Лэмпти 59), 33. Эмерсон Палмиери (Жоржиньо 34), 7. Канте, 17. Ковачич (Хадсон-Одои 70), 19. Маунт, 10. Виллиан, 9. Абрахам.

Предупреждения: Гендузи 10, Луис 47, Торрейра 73, Ляказетт 76, Мэйтлэнд-Найлс 90 - Маунт 30, Канте 31, Рюдигер 34, Жоржиньо 55