  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Дилемма Лэмпса: Абрахам пока не договорился с Челси о новом контракте, клуб интересуется Вернером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дилемма Лэмпса: Абрахам пока не договорился с Челси о новом контракте, клуб интересуется Вернером

Англия
(1 голосов)

Тимо вместо Тэмми?

Дилемма Лэмпса: Абрахам пока не договорился с Челси о новом контракте, клуб интересуется Вернером
Новина українською

Лондонский "Челси" интересуется нападающим "Лейпцига" Тимо Вернером. По информации The Telegraph, "аристократы" узнавали, есть ли в контракте 23-летнего немецкого форварда пункт о сумме отступных, который можно активировать зимой. Точная сумма выкупа неизвестна и варьируется от 25 до 50 миллионов фунтов стерлингов.

В то же время, клуб не может договориться со своим нападающим Тэмми Абрахамом о новом контракте из-за высоких требований игрока по заработной плате, как сообщает The Athletic. Англичанин желает получать на уровне Каллума Хадсона-Одои (140 тысяч фунтов в неделю).

Читайте такжеЛэмпард: Жду от Пулишича больше голов

Абрахам сыграл в 19 матчах за "Челси" во всех соревнованиях. На его счету 12 забитых мячей и 3 голевые передачи. Вернер в текущем сезоне в 24 поединках за "Лейпциг" во всех турнирах забил 23 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Тимо Вернер Тэмми Абрахам
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...