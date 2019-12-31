Дилемма Лэмпса: Абрахам пока не договорился с Челси о новом контракте, клуб интересуется Вернером

Лондонский "Челси" интересуется нападающим "Лейпцига" Тимо Вернером. По информации The Telegraph, "аристократы" узнавали, есть ли в контракте 23-летнего немецкого форварда пункт о сумме отступных, который можно активировать зимой. Точная сумма выкупа неизвестна и варьируется от 25 до 50 миллионов фунтов стерлингов.

В то же время, клуб не может договориться со своим нападающим Тэмми Абрахамом о новом контракте из-за высоких требований игрока по заработной плате, как сообщает The Athletic. Англичанин желает получать на уровне Каллума Хадсона-Одои (140 тысяч фунтов в неделю).

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Абрахам сыграл в 19 матчах за "Челси" во всех соревнованиях. На его счету 12 забитых мячей и 3 голевые передачи. Вернер в текущем сезоне в 24 поединках за "Лейпциг" во всех турнирах забил 23 гола.