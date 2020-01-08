Челси близок к продлению контракта с 20-летним защитником

Лондонский "Челси" в ближайшие дни должен подписать новый контракт с Рисом Джеймсом. Об этом информирует The Telegraph.

Лондонцы долго вели переговоры и уже пришли к общему соглашению. Сообщается, что 20-летний защитник, как минимум, на ближайшие пять лет задержится в клубе, а его зарплата существенно вырастет.

В текущем сезоне Джеймс провел 10 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Фрэнк Лэмпард все сильнее доверяет игроку и выпускает того на правом фланге обороны.

Также лондонцы ведут переговоры о новом контракте с лучшим бомбардиром клуба.