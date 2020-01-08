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Челси близок к продлению контракта с 20-летним защитником

Англия
(1 голосов)

Уже сейчас думают о будущем

Челси близок к продлению контракта с 20-летним защитником
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" в ближайшие дни должен подписать новый контракт с Рисом Джеймсом. Об этом информирует The Telegraph.

Лондонцы долго вели переговоры и уже пришли к общему соглашению. Сообщается, что 20-летний защитник, как минимум, на ближайшие пять лет задержится в клубе, а его зарплата существенно вырастет.

В текущем сезоне Джеймс провел 10 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Фрэнк Лэмпард все сильнее доверяет игроку и выпускает того на правом фланге обороны.

Также лондонцы ведут переговоры о новом контракте с лучшим бомбардиром клуба.

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В статье: Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Комментарии (1)
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em10_fff (Харьков)
09.01.2020 в 00:01
Ему 8 декабря только исполнилось 20 лет, будьте внимательнее)
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