Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси близок к продлению контракта с 20-летним защитником
Уже сейчас думают о будущем
Лондонский "Челси" в ближайшие дни должен подписать новый контракт с Рисом Джеймсом. Об этом информирует The Telegraph.
Лондонцы долго вели переговоры и уже пришли к общему соглашению. Сообщается, что 20-летний защитник, как минимум, на ближайшие пять лет задержится в клубе, а его зарплата существенно вырастет.
В текущем сезоне Джеймс провел 10 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Фрэнк Лэмпард все сильнее доверяет игроку и выпускает того на правом фланге обороны.
Также лондонцы ведут переговоры о новом контракте с лучшим бомбардиром клуба.