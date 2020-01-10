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Кипер Брайтона пожертвует по 500₴ за каждый сэйв вратарей в 22-м туре АПЛ для борьбы с пожарами в Австралии

Англия
(1 голосов)

Благородный поступок

Кипер Брайтона пожертвует по 500₴ за каждый сэйв вратарей в 22-м туре АПЛ для борьбы с пожарами в Австралии
Новина українською

Вратарь "Брайтона" Мэтью Райан объявил у себя в Твиттере о том, что сделает пожертвование для помощи в борьбе с лесными пожарами в Австралии.

"Я пожертвую 500 долларов за каждый сэйв, сделанный вратарями АПЛ в эти выходные".

Напомним, пожары в Австралии продолжаются с октября 2019 года. Из-за стихийного бедствия погибло более 20 человек и миллиарда животных, сгорело около 10 миллионов гектаров растительности.

Мир спорта старается помочь континенту с бедствием – на несколько месяцев Канберра стала самым загрязнённым городом планеты. Рекомендуем прочесть наш материал на данную тему.

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В статье: Австралия АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Мэтью Райан
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
10.01.2020 в 13:33
Лучше бы сразу перечислил сумму, которую считает нужной и не выпендривался
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bender_sun (Белая Церковь)
10.01.2020 в 13:15
У нас, что курс поменялся с каких это пор 500₴ = $500?
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