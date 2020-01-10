Кипер Брайтона пожертвует по 500₴ за каждый сэйв вратарей в 22-м туре АПЛ для борьбы с пожарами в Австралии

Вратарь "Брайтона" Мэтью Райан объявил у себя в Твиттере о том, что сделает пожертвование для помощи в борьбе с лесными пожарами в Австралии.

"Я пожертвую 500 долларов за каждый сэйв, сделанный вратарями АПЛ в эти выходные".

I’ll be donating $500 for every registered save by all @premierleague goalkeepers this weekend.



Please visit any of the sites below if you’re able to contribute. Thank you ???????? https://t.co/ALkFfMdOL8https://t.co/XhnSbJMHX0https://t.co/cOYyfGOZMVhttps://t.co/3aUufmplV7 pic.twitter.com/07QarFLEBJ — Maty Ryan (@MatyRyan) January 9, 2020

Напомним, пожары в Австралии продолжаются с октября 2019 года. Из-за стихийного бедствия погибло более 20 человек и миллиарда животных, сгорело около 10 миллионов гектаров растительности.

Мир спорта старается помочь континенту с бедствием – на несколько месяцев Канберра стала самым загрязнённым городом планеты. Рекомендуем прочесть наш материал на данную тему.