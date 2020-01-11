Пепе Рейна близок к возвращению в АПЛ

"Астон Вилла" согласовала переход голкипера "Милана" Хосе Рейны на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Об этом сообщает Sky Sports.

37-летний испанец прибудет в Бирмингем в понедельник, чтобы пройти медицинское обследование и уладить все формальности.

В начале 2020 года "вилланы" потеряли своего первого номера Тома Хитона, для которого сезон уже завершён из-за травмы.

Напомним, Рейна выступал за "Ливерпуль" с 2005 по 2014 год, за это время сыграв 285 матчей.