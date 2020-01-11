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Пепе Рейна близок к возвращению в АПЛ
Испанец согласовал переход в "Астон Виллу"
"Астон Вилла" согласовала переход голкипера "Милана" Хосе Рейны на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Об этом сообщает Sky Sports.
37-летний испанец прибудет в Бирмингем в понедельник, чтобы пройти медицинское обследование и уладить все формальности.
В начале 2020 года "вилланы" потеряли своего первого номера Тома Хитона, для которого сезон уже завершён из-за травмы.
Напомним, Рейна выступал за "Ливерпуль" с 2005 по 2014 год, за это время сыграв 285 матчей.
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