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Пепе Рейна близок к возвращению в АПЛ

Англия
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Испанец согласовал переход в "Астон Виллу"

Пепе Рейна близок к возвращению в АПЛ
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"Астон Вилла" согласовала переход голкипера "Милана" Хосе Рейны на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Об этом сообщает Sky Sports.

37-летний испанец прибудет в Бирмингем в понедельник, чтобы пройти медицинское обследование и уладить все формальности.

В начале 2020 года "вилланы" потеряли своего первого номера Тома Хитона, для которого сезон уже завершён из-за травмы.

Напомним, Рейна выступал за "Ливерпуль" с 2005 по 2014 год, за это время сыграв 285 матчей.

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В статье: Пепе Рейна Астон Вилла (Бирмингем) Милан (Италия)
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