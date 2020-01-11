Карло Анчелотти: В конце матча немного подсели, но в целом Эвертон играл хорошо

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями после победы над "Брайтоном" в рамках 22-го тура АПЛ.

"Я доволен. На протяжении 60 минут мы играли хорошо, но при счете 1:0 немного сбавить к концу матча – это вполне естественно. В то же время мы были настроены взять три очка, и это было важнее всего.

Игроки хорошо отреагировали. Поддержка на стадионе по-настоящему важна для нас. Когда мы тут играем, мы хотим чувствовать себя как дома. Надеюсь, в следующем матче картина не изменится.

Ришарлисон забил шикарный гол. У него невероятные умения, он может играть на любой позиции", – рассказал Карло Анчелотти.