Серхио Агуэро: Я постараюсь побить рекорд Ширера, но у него слишком много голов

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поделился впечатлениями от разгромной победы над "Астон Виллой" в рамках 22-го тура АПЛ.

"Я очень рад этому рекорду. Спасибо моим одноклубникам, они помогли мне. Я очень рад. Хочу забить еще больше голов, но все зависит от моих партнеров. Я постараюсь побить рекорд Ширера. Но у него слишком много голов (у Агуэро - 177, у Ширера - 260) поэтому я не знаю. Но я попробую", – сказал Серхио Агуэро.