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Серхио Агуэро: Я постараюсь побить рекорд Ширера, но у него слишком много голов

Англия
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Аргентинец прокомментировал рекорды, которые установил в матче с "Астон Виллой"

Серхио Агуэро: Я постараюсь побить рекорд Ширера, но у него слишком много голов
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Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поделился впечатлениями от разгромной победы над "Астон Виллой" в рамках 22-го тура АПЛ.

"Я очень рад этому рекорду. Спасибо моим одноклубникам, они помогли мне. Я очень рад. Хочу забить еще больше голов, но все зависит от моих партнеров. Я постараюсь побить рекорд Ширера. Но у него слишком много голов (у Агуэро - 177, у Ширера - 260) поэтому я не знаю. Но я попробую", – сказал Серхио Агуэро.

В этом матча аргентинский форвард забил три гола, благодаря которым побил рекорд Ширера по количеству хет-триков в АПЛ, а также стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров, обогнав Тьерри Анри.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия) АПЛ
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Источник:
BBC
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