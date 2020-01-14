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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон. Прогноз на матч Кубка Англии

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч Кубка Англии, который состоится 15 января, начало встречи в 21:45

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон. Прогноз на матч Кубка Англии
UA-Футбол
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В первом матче "Ман Юнайтед" и "Вулверхэмптон" не только не смогли выявить победителя, но и не смогли на двоих забить ни одного мяча. Довольно скучная и невыразительная ничья 0:0, а ближе к успеху были именно хозяева той встречи. Сейчас на своем поле команда Сульшера обязана обыгрывать и проходить "волков".

Кубок Англии. 1/32 финала. Переигровка

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ман Юнайтед 21:45 Вулверхэмптон

После матча в Кубке Англии "красные дьяволы" успели провести два матча - в Кубке лиги (поражение от "Ман Сити" 1:3) и в АПЛ (разгром "Норвича 4:0). В крайности бросает команду Сульшера, впрочем, ничего нового, сложно прогнозировать поединки "МЮ", поскольку команда сама не знает, на что способна.

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У подопечных Нуну Санту было больше времени на подготовку к противостоянию с "Ман Юнайтед". Лишь один матч провели "волки" в Премьер-лиге, расписав ничью с "Ньюкаслом" 1:1. Довольно крепкая команда "Вулверхэмптон", с определенным запасом прочности, который может оказаться не по зубам любому гранду.

В пяти последних матчах с "волками" манкунианцы не могут добыть победу – с марта 2012-го года. В пяти этих матчах три ничьи и два поражения "МЮ". В этот раз команде Сульшера вряд ли будет легче, однако есть основания предполагать, что хозяева все же смогут отпраздновать успех, скорее всего, реализовав минимальное преимущество. Прогноз: победа "Манчестер Юнайтед" 1:0.

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Прогнозы
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