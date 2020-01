38-летний игрок Ноттс Каунти забил потрясающий гол с центра поля на 93 минуте

Футболист "Ноттс Каунти" вывел свою команду в следующий раунд Трофея Футбольной ассоциации, забив фантастический мяч на 93 минуте поединка. Примечательно, что сделал он это с центра поля.

Встреча против "Дагенхема" проходила в рамках 1/16 финала соревнования, аналога Кубка Англии, но для полупрофессиональных клубов. Сейчас "Ноттс Каунти" выступает в пятом по силе дивизионе Туманного Альбиона.

We'll leave the words to @CharlieSlater15... ???? pic.twitter.com/csdqCg4uy4