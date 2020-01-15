38-летний игрок Ноттс Каунти забил потрясающий гол с центра поля на 93 минуте

Футболист "Ноттс Каунти" вывел свою команду в следующий раунд Трофея Футбольной ассоциации, забив фантастический мяч на 93 минуте поединка. Примечательно, что сделал он это с центра поля.

Встреча против "Дагенхема" проходила в рамках 1/16 финала соревнования, аналога Кубка Англии, но для полупрофессиональных клубов. Сейчас "Ноттс Каунти" выступает в пятом по силе дивизионе Туманного Альбиона.

Команды обменялись голами во втором тайме – все катилось к ничьей и переигровке поединка, но на 93-й минуте матча вратарь гостей неудачно выбил мяч от своих ворот прямо в ноги Дойлу. Майкл быстро обработал мяч и уже вторым касанием зарядил сферу в рамку практически из центрального круга. Интересно, что футболист думает над завершением карьеры – не рановато ли?