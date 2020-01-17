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Анчелотти не сможет рассчитывать на двух игроков основы в матче против Вест Хэма
Опытный итальянец должен решить эту проблему
На этих выходных "Эвертон" встретится с "Вест Хэмом" в матче чемпионата. Перед игрой травму получили Гилфи Сигурдсонн и Ришарлисон.
"Ришарлисон не сможет сыграть в этом матче, у него появились боли в колене на вчерашней тренировке. Надеюсь, что к игре с "Ньюкаслом" он будет готов.
Также не будет Сигурдсонна. Что касается его, то там небольшие проблемы с пахом. Все остальные футболисты сейчас в форме", - приводит слова Анчелотти Sky Sports.
Ранее сообщалось, что "Эвертон" намерен оформить трансфер Эвертона.
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