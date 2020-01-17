Анчелотти не сможет рассчитывать на двух игроков основы в матче против Вест Хэма

На этих выходных "Эвертон" встретится с "Вест Хэмом" в матче чемпионата. Перед игрой травму получили Гилфи Сигурдсонн и Ришарлисон.

"Ришарлисон не сможет сыграть в этом матче, у него появились боли в колене на вчерашней тренировке. Надеюсь, что к игре с "Ньюкаслом" он будет готов.

Также не будет Сигурдсонна. Что касается его, то там небольшие проблемы с пахом. Все остальные футболисты сейчас в форме", - приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Эвертон" намерен оформить трансфер Эвертона.