"Футбол сошел с ума". Кин, Невилл и Эвра – о незасчитанном голе Фирмино и руководстве МЮ

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал решение арбитров отменить гол "Ливерпуля" в ворота "дьяволов" в матче 23-го тура АПЛ (2:0). При счете 1:0 Фирмино забил, но его гол отменили после проверки VAR – Ван Дейк нарушил правила против Де Хеа во вратарской. К обсуждению присоединились другие известные экс-игроки.

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"Это был серьезный поворотный момент. Почему судья отменил гол Фирмино? Я не могу этого понять. Ван Дейк смотрел на мяч. С Де Хеа уже подобное случалось. Думаю, по отношению к нему есть определенная мягкость со стороны судей. Футбол сошел с ума. Марсиаль? Он не способен играть за этот клуб", — отметил Кин в эфире Sky Sports.

"Ван Дейк ни секунды не смотрел на вратаря, все его внимание было на мяче. Это не может быть фолом ни при каких обстоятельствах. Если вы говорите о VAR как о каком-то волшебном компьютере, который идеален во всем, то в данном случае была человеческая ошибка, и они понятия не имеют, что делают. Это просто смешно. Как голландец мог сыграть более чисто в борьбе за мяч?" – спросил экс-капитан "Ливерпуля" Грэм Сунесс.

"Я считаю, что это нарушение. Ван Дейк коснулся Де Хеа головой", – возразил коллегам бывший защитник "Юнайтед" Патрис Эвра.