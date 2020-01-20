  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Футбол сошел с ума". Кин, Невилл и Эвра – о незасчитанном голе Фирмино и руководстве МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Футбол сошел с ума". Кин, Невилл и Эвра – о незасчитанном голе Фирмино и руководстве МЮ

Англия
(1 голосов)

Легенды недовольны, но их команда играла с "Ливерпулем", а не с середняком, come on …

"Футбол сошел с ума". Кин, Невилл и Эвра – о незасчитанном голе Фирмино и руководстве МЮ
Новина українською

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал решение арбитров отменить гол "Ливерпуля" в ворота "дьяволов" в матче 23-го тура АПЛ (2:0). При счете 1:0 Фирмино забил, но его гол отменили после проверки VAR – Ван Дейк нарушил правила против Де Хеа во вратарской. К обсуждению присоединились другие известные экс-игроки.

Читайте такжеЛиверпуль не знает поражений в АПЛ на Энфилде уже 1001 день

"Это был серьезный поворотный момент. Почему судья отменил гол Фирмино? Я не могу этого понять. Ван Дейк смотрел на мяч. С Де Хеа уже подобное случалось. Думаю, по отношению к нему есть определенная мягкость со стороны судей. Футбол сошел с ума. Марсиаль? Он не способен играть за этот клуб", — отметил Кин в эфире Sky Sports.

"Ван Дейк ни секунды не смотрел на вратаря, все его внимание было на мяче. Это не может быть фолом ни при каких обстоятельствах. Если вы говорите о VAR как о каком-то волшебном компьютере, который идеален во всем, то в данном случае была человеческая ошибка, и они понятия не имеют, что делают. Это просто смешно. Как голландец мог сыграть более чисто в борьбе за мяч?" – спросил экс-капитан "Ливерпуля" Грэм Сунесс.

"Я считаю, что это нарушение. Ван Дейк коснулся Де Хеа головой", – возразил коллегам бывший защитник "Юнайтед" Патрис Эвра.

"Я не могу поверить, что все те инвестиции, которые были вложены в команду за последние 5-7 лет, в итоге вылились на поле в то, что мы увидели в матче с "Ливерпулем". Пару недель назад я видел статистику, согласно которой "МЮ" занимает второе место в мире по тратам на зарплаты игроков. Это непростительно. Я не могу поменять владельцев клуба. Но мне тяжело понять, почему владельцы доверяют этому руководству", – перевел тему Гари Невилл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гари Невилл Патрис Эвра Рой Кин Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
gloryhunter
20.01.2020 в 13:32
Та по барабану, куда смотрел Ван Дейк! С его стороны был толчок вратаря, и этого достаточно! Тоже мне эксперты!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...