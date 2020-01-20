Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Футбол сошел с ума". Кин, Невилл и Эвра – о незасчитанном голе Фирмино и руководстве МЮ
Легенды недовольны, но их команда играла с "Ливерпулем", а не с середняком, come on …
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал решение арбитров отменить гол "Ливерпуля" в ворота "дьяволов" в матче 23-го тура АПЛ (2:0). При счете 1:0 Фирмино забил, но его гол отменили после проверки VAR – Ван Дейк нарушил правила против Де Хеа во вратарской. К обсуждению присоединились другие известные экс-игроки.
"Это был серьезный поворотный момент. Почему судья отменил гол Фирмино? Я не могу этого понять. Ван Дейк смотрел на мяч. С Де Хеа уже подобное случалось. Думаю, по отношению к нему есть определенная мягкость со стороны судей. Футбол сошел с ума. Марсиаль? Он не способен играть за этот клуб", — отметил Кин в эфире Sky Sports.
"Ван Дейк ни секунды не смотрел на вратаря, все его внимание было на мяче. Это не может быть фолом ни при каких обстоятельствах. Если вы говорите о VAR как о каком-то волшебном компьютере, который идеален во всем, то в данном случае была человеческая ошибка, и они понятия не имеют, что делают. Это просто смешно. Как голландец мог сыграть более чисто в борьбе за мяч?" – спросил экс-капитан "Ливерпуля" Грэм Сунесс.
"Я считаю, что это нарушение. Ван Дейк коснулся Де Хеа головой", – возразил коллегам бывший защитник "Юнайтед" Патрис Эвра.
"Я не могу поверить, что все те инвестиции, которые были вложены в команду за последние 5-7 лет, в итоге вылились на поле в то, что мы увидели в матче с "Ливерпулем". Пару недель назад я видел статистику, согласно которой "МЮ" занимает второе место в мире по тратам на зарплаты игроков. Это непростительно. Я не могу поменять владельцев клуба. Но мне тяжело понять, почему владельцы доверяют этому руководству", – перевел тему Гари Невилл.