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Защитник Ливерпуля Роберстон не хочет заранее верить в чемпионство клуба

Англия
(3 голосов)

Однако "красным" мало что может помешать

Защитник Ливерпуля Роберстон не хочет заранее верить в чемпионство клуба
UA-Футбол
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Защитник "Ливерпуля" Эндрю Роберстон рассказал, верит ли он, что "красных" уже можно считать чемпионами Англии.

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"Пока мы официально не станем чемпионами, мы не будем ни во что верить. Сейчас мы комфортно лидируем, однако знаем, насколько у нас жесткий чемпионат.

Вчера мы обыграли "МЮ", однако скоро встретимся с очень сложным "Вулверхэмптоном". В таблице все может измениться за несколько недель", - приводит слова шотландского защитника Sky Sports.

Сейчас отрыв между "Ливерпулем" и "Ман Сити" составляет 16 пунктов.

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В статье: Ливерпуль Эндрю Робертсон
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