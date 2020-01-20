Англия
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Защитник Ливерпуля Роберстон не хочет заранее верить в чемпионство клуба
Однако "красным" мало что может помешать
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Роберстон рассказал, верит ли он, что "красных" уже можно считать чемпионами Англии.
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"Пока мы официально не станем чемпионами, мы не будем ни во что верить. Сейчас мы комфортно лидируем, однако знаем, насколько у нас жесткий чемпионат.
Вчера мы обыграли "МЮ", однако скоро встретимся с очень сложным "Вулверхэмптоном". В таблице все может измениться за несколько недель", - приводит слова шотландского защитника Sky Sports.
Сейчас отрыв между "Ливерпулем" и "Ман Сити" составляет 16 пунктов.
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