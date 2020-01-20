Защитник Ливерпуля Роберстон не хочет заранее верить в чемпионство клуба

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Роберстон рассказал, верит ли он, что "красных" уже можно считать чемпионами Англии.

"Пока мы официально не станем чемпионами, мы не будем ни во что верить. Сейчас мы комфортно лидируем, однако знаем, насколько у нас жесткий чемпионат.

Вчера мы обыграли "МЮ", однако скоро встретимся с очень сложным "Вулверхэмптоном". В таблице все может измениться за несколько недель", - приводит слова шотландского защитника Sky Sports.

Сейчас отрыв между "Ливерпулем" и "Ман Сити" составляет 16 пунктов.