Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола высказался про сравнения с Ливерпулем, необходимость трансферов и отмену Кубка лиги
Об актуальном для Пепа
Менеджер "Манчестер Сити" сравнил свою команду с лидером АПЛ, а также рассказал о том, как большое количество матчей в сезоне провоцирует травмы игроков и негативно сказывается на командах. Цитирует испанца ESPN.
"Мои боссы оценивают, заслуживаю ли я право остаться здесь. А я оцениваю своих игроков – заслуживают ли они право продолжать играть за "Сити". Я примерно понимаю, какие новички нам понадобятся, регулярно общаюсь с руководством. Мы не сильно далеки от "Ливерпуля". Играем почти так же, как и в прошлом сезоне. Возможно, нам придется купить несколько игроков".
"В году не 400 дней. Чтобы расписание стало менее насыщенным, нужно убрать Кубок английской лиги. Меньше количества – больше качества. Из-за количества матчей игроки получают травмы. Мне очень жаль Кейна и Рашфорда, это большой удар для сборной Англии. На это сетуют тренеры и футболисты, но руководству АПЛ все равно. Игроки страдают от такого расписания".