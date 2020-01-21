Гвардиола высказался про сравнения с Ливерпулем, необходимость трансферов и отмену Кубка лиги

Интересно узнать мнение Пепа, почему каждый угловой у ворот МанСити это почти пенальти в их ворота. Посчитайте сколько таких голов пропустила команда Гвардиолы. Теперь все знают как играть против МанСити. Ставим "автобус", а потом, при первой возможности, заброс мяча за головы защитников МанСити и, как правило, элементарно выигрываем забег на ворота Эдерсона. Вратарь начинает нервничать и далеко выбегает из ворот. Иногда это приводит к удалению вратаря и голам. Почему Гвардиола не понимает, что в Англии с низкорослыми и не скоростными защитниками очень трудно играть при стандартных положениях. Команда "карликов" хорошо смотрится когда играет очень быстро, на больших скоростях. В этом сезоне скорости и мотивация упали, физическая готовность игроков на не высоком уровне и, как следствие, чемпион превращается в команду середнячков АПЛ. Необходимо срочно перестраивать линию защиты, которая не позволит, из стандартных положений против своей команды, делать результат в пользу соперника.