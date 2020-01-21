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Гвардиола высказался про сравнения с Ливерпулем, необходимость трансферов и отмену Кубка лиги

Англия
(2 голосов)

Об актуальном для Пепа

Гвардиола высказался про сравнения с Ливерпулем, необходимость трансферов и отмену Кубка лиги
Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" сравнил свою команду с лидером АПЛ, а также рассказал о том, как большое количество матчей в сезоне провоцирует травмы игроков и негативно сказывается на командах. Цитирует испанца ESPN.

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"Мои боссы оценивают, заслуживаю ли я право остаться здесь. А я оцениваю своих игроков – заслуживают ли они право продолжать играть за "Сити". Я примерно понимаю, какие новички нам понадобятся, регулярно общаюсь с руководством. Мы не сильно далеки от "Ливерпуля". Играем почти так же, как и в прошлом сезоне. Возможно, нам придется купить несколько игроков".

"В году не 400 дней. Чтобы расписание стало менее насыщенным, нужно убрать Кубок английской лиги. Меньше количества – больше качества. Из-за количества матчей игроки получают травмы. Мне очень жаль Кейна и Рашфорда, это большой удар для сборной Англии. На это сетуют тренеры и футболисты, но руководству АПЛ все равно. Игроки страдают от такого расписания".

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В статье: Хосеп Гвардиола Кубок английской лиги Ливерпуль Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Старичок (Киев)
21.01.2020 в 11:32
Интересно узнать мнение Пепа, почему каждый угловой у ворот МанСити это почти пенальти в их ворота. Посчитайте сколько таких голов пропустила команда Гвардиолы. Теперь все знают как играть против МанСити. Ставим "автобус", а потом, при первой возможности, заброс мяча за головы защитников МанСити и, как правило, элементарно выигрываем забег на ворота Эдерсона. Вратарь начинает нервничать и далеко выбегает из ворот. Иногда это приводит к удалению вратаря и голам. Почему Гвардиола не понимает, что в Англии с низкорослыми и не скоростными защитниками очень трудно играть при стандартных положениях. Команда "карликов" хорошо смотрится когда играет очень быстро, на больших скоростях. В этом сезоне скорости и мотивация упали, физическая готовность игроков на не высоком уровне и, как следствие, чемпион превращается в команду середнячков АПЛ. Необходимо срочно перестраивать линию защиты, которая не позволит, из стандартных положений против своей команды, делать результат в пользу соперника.
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