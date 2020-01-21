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Ньюкасл подписал контракт с полузащитником Шальке

Англия
(1 голосов)

Игрок уже присоединился к команде

Ньюкасл подписал контракт с полузащитником Шальке
Новина українською

"Ньюкасл" подписал хавбека "Шальке" Набиля Бенталеба.

"Ньюкасл" объявил в своем Твиттере о подписании полузащитника. "Сороки" арендовали 25-летнего алжирца до конца сезона с правом возможного выкупа.

В текущем сезоне Бенталеб не сыграл ни единой минуты в чемпионате Германии.

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В статье: Шальке (Германия) Набиль Бенталеб Ньюкасл (Англия)
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Комментарии (1)
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Михль (Днепр)
21.01.2020 в 16:51
где-то в Турции загрустил Коноплянка....)
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