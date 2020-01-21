Ньюкасл подписал контракт с полузащитником Шальке

"Ньюкасл" подписал хавбека "Шальке" Набиля Бенталеба.

"Ньюкасл" объявил в своем Твиттере о подписании полузащитника. "Сороки" арендовали 25-летнего алжирца до конца сезона с правом возможного выкупа.

В текущем сезоне Бенталеб не сыграл ни единой минуты в чемпионате Германии.