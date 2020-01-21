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Джо Гомес: Никто из игроков Ливерпуля не смотрит в турнирную таблицу

Англия
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Мерсисайдцы сосредоточены на предстоящих матчах и не думают о солидном преимуществе над соперниками

Джо Гомес: Никто из игроков Ливерпуля не смотрит в турнирную таблицу
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес рассказал о настрое команды. 22-летний англичанин признался, что никто из мерсисайдцев не смотрит в турнирную таблицу.

"Никто из игроков "Ливерпуля" не заглядывает в турнирную таблицу АПЛ, важно фокусироваться на каждой последующей игре. Нам совсем не важно, сколько у команды в общем счете очков, мы просто голодны до побед. Понимаем, насколько важна каждая встреча, поэтому стараемся не заглядывать сильно вперед, а сосредоточиться на том, что есть здесь и сейчас и продвигаться по сезону от игры к игре", - цитирует Гомеса пресс-служба "Ливерпуля".

"Ливерпуль" возглавляет таблицу чемпионата Англии, имея в активе 64 очка, что на 16 пунктов больше, чем у идущего вторым "Манчестер Сити".

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В статье: Ливерпуль Джозеф Гомес
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