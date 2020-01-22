"Я проиграл финал ЛЧ, ведя к перерыву 3:0". Анчелотти прокомментировал упущенную победу над Ньюкаслом

Менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат (2:2) в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги с "Ньюкаслом". Приводит слова Анчи The Independent.

"В футболе есть такие вещи, которые предсказать просто невозможно. До первого гола никто бы не подумал, что "Ньюкасл" сможет сравнять счет. Нужно принять этот результат. Конечно, игроки крайне расстроены и разочарованы, но я рассказал им про свой печальный опыт. Я проиграл финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву со счетом 3:0. В футболе невозможно все контролировать".