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"Я проиграл финал ЛЧ, ведя к перерыву 3:0". Анчелотти прокомментировал упущенную победу над Ньюкаслом
Опыт Карло – важная вещь
Менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат (2:2) в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги с "Ньюкаслом". Приводит слова Анчи The Independent.
"В футболе есть такие вещи, которые предсказать просто невозможно. До первого гола никто бы не подумал, что "Ньюкасл" сможет сравнять счет. Нужно принять этот результат. Конечно, игроки крайне расстроены и разочарованы, но я рассказал им про свой печальный опыт. Я проиграл финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву со счетом 3:0. В футболе невозможно все контролировать".
"Эвертон" располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Карло Анчелотти набрали 30 очков в 24 турах.
"Милан" Анчелотти проиграл в финале ЛЧ-2005 английскому "Ливерпулю": во втором тайме "красные" смогли отыграться после 3:0, а в серии пенальти и вовсе обыграть итальянскую команду. Андрей Шевченко не реализовал свой пенальти.