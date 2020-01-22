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"Я проиграл финал ЛЧ, ведя к перерыву 3:0". Анчелотти прокомментировал упущенную победу над Ньюкаслом

Англия
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Опыт Карло – важная вещь

"Я проиграл финал ЛЧ, ведя к перерыву 3:0". Анчелотти прокомментировал упущенную победу над Ньюкаслом
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Менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат (2:2) в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги с "Ньюкаслом". Приводит слова Анчи The Independent.

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"В футболе есть такие вещи, которые предсказать просто невозможно. До первого гола никто бы не подумал, что "Ньюкасл" сможет сравнять счет. Нужно принять этот результат. Конечно, игроки крайне расстроены и разочарованы, но я рассказал им про свой печальный опыт. Я проиграл финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву со счетом 3:0. В футболе невозможно все контролировать".

"Эвертон" располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Карло Анчелотти набрали 30 очков в 24 турах.

"Милан" Анчелотти проиграл в финале ЛЧ-2005 английскому "Ливерпулю": во втором тайме "красные" смогли отыграться после 3:0, а в серии пенальти и вовсе обыграть итальянскую команду. Андрей Шевченко не реализовал свой пенальти.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Милан Ньюкасл (Англия)
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