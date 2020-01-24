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Клопп рассказал про травму Мане, волшебство Фирмино и сложностях игры против Траоре

Англия
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Немецкий маг в кепке

Клопп рассказал про травму Мане, волшебство Фирмино и сложностях игры против Траоре
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своим мнением по окончанию матча с "Вулверхэмптоном" (2:1) в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Слова немца приводит пресс-служба АПЛ и Goal.com.

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"Мы сегодня 2-3 раза меняли свою систему. "Вулверхэмптон" давал нам разыгрывать мяч до последней трети поля, что позволяло им контратаковать. Но волшебный момент в исполнении Бобби стал решающим! У соперника хочу отметить Траоре – против Адама просто невозможно играть".

"Мане? Мы пока точно не знаем, насколько серьезное повреждение у Садио. Да, это мышечная травма, это может случиться с каждым в такой момент сезона. После выхода Минамино мы перестроились на 4-3-3, из-за этого нам не хватало одного игрока сзади, который способен играть по мячу. Мы обязаны были оставаться в игре и ждать, что кто-то выйдет на первый план – это снова оказался Фирмино".

"Ливерпуль" не проигрывает 40 матчей в АПЛ. По этому показателю "красные" уже сравнялись с "Челси", чья серия без поражений в сезоне 2004/05 годах тоже составила 40 поединков. По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии мерсисайдцев опережают только "Ноттингем Форест" (42 игры, 1977/78 год) и "Арсенал" (49 матчей, 2003/04).

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В статье: Юрген Клопп Вулверхэмптон Ливерпуль Адама Траоре Садио Мане Роберто Фирмино
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