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Себальос хочет покинуть Арсенал уже этой зимой

Англия
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Что об этом думает Зидан?

Себальос хочет покинуть Арсенал уже этой зимой
UA-Футбол
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Этим летом, поняв что тренер "Реала" на него не расчитывает, Дани Себальос отправился в аренду в "Арсенал". Однако в середине сезона был уволен Унаи Эмери.

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По данным AS, с новым тренером Микелем Артетой у него не сложились отношения. За последний месяц, полузащитник так и не выходил на футбольное поле.

Себальос не очень доволен подобной картиной и хочет досрочно прекратить свою аренду. Руководство "канониров" выступает против подобного и, по-прежнему, верит в испанца.

Сегодня "Реал" отправил другого своего игрока в новую аренду.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Дани Себальос
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