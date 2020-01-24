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Себальос хочет покинуть Арсенал уже этой зимой
Что об этом думает Зидан?
Этим летом, поняв что тренер "Реала" на него не расчитывает, Дани Себальос отправился в аренду в "Арсенал". Однако в середине сезона был уволен Унаи Эмери.
По данным AS, с новым тренером Микелем Артетой у него не сложились отношения. За последний месяц, полузащитник так и не выходил на футбольное поле.
Себальос не очень доволен подобной картиной и хочет досрочно прекратить свою аренду. Руководство "канониров" выступает против подобного и, по-прежнему, верит в испанца.
Сегодня "Реал" отправил другого своего игрока в новую аренду.