Оле-Гуннар Сульшер: Все хотят, чтобы МЮ провалился, но это меня не заботит

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Транмером" в матче 1/16 Кубка Англии.

"Об этом поле многое было сказано. Мы хорошо сыграли. Мы не хотели, чтобы в матче было много длинных передач, потому что это не та игра, которую мы хотим. Мы опустили мяч вниз и забили хорошие голы. У нас хорошие футболисты. Они отдаются целиком в каждой игре.

Блестяще, что 6 голов забили разные игроки. Важно, чтобы это распространялось на всю команду, так как мы потеряли Рэшфорда. Два наших нападающих забили – это всем прибавит уверенности.

Можно видеть, что все хотят, чтобы мы провалились, но это меня не заботит. Я не встревожен. Я счастлив, но не расслабляюсь", – рассказал Оле-Гуннар Сульшер.