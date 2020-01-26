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Оле-Гуннар Сульшер: Все хотят, чтобы МЮ провалился, но это меня не заботит

Англия
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Наставник "красных дьяволов" подвел итоги разгромной победы

Оле-Гуннар Сульшер: Все хотят, чтобы МЮ провалился, но это меня не заботит
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Транмером" в матче 1/16 Кубка Англии.

"Об этом поле многое было сказано. Мы хорошо сыграли. Мы не хотели, чтобы в матче было много длинных передач, потому что это не та игра, которую мы хотим. Мы опустили мяч вниз и забили хорошие голы. У нас хорошие футболисты. Они отдаются целиком в каждой игре.

Блестяще, что 6 голов забили разные игроки. Важно, чтобы это распространялось на всю команду, так как мы потеряли Рэшфорда. Два наших нападающих забили – это всем прибавит уверенности.

Можно видеть, что все хотят, чтобы мы провалились, но это меня не заботит. Я не встревожен. Я счастлив, но не расслабляюсь", – рассказал Оле-Гуннар Сульшер.

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В статье: Кубок Англии Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Транмер Роверс
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Источник:
BBC
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