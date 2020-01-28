  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Мы должны владеть мячом и заставить игроков Ман Сити бегать за ним
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Мы должны владеть мячом и заставить игроков Ман Сити бегать за ним

Англия
(1 голосов)

Третье в сезоне манчестерское дерби состоится 29 января и начнется в 21:45; пока команды имеют по одной победе в активе

Сульшер: Мы должны владеть мячом и заставить игроков Ман Сити бегать за ним
Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о матче 1/2 финала Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".

- Должны провести идеальный матч, чтобы выиграть у такой хорошей команды с разницей в два мяча на выезде. Мы должны вернуться назад и подумать о "ПСЖ". Кроме того, игра, которую мы провели в декабре, также дает нам надежду. Мы обыграли их в прошлый раз, когда они были немного не в порядке, но после того матча они стали играть очень хорошо.

Мы потеряли Скотта Мактоминей и Маркуса Рашфорда, по сравнению с тем матчем, выбор игроков сократился, но мы не можем просто обороняться. Мы должны владеть мячом и заставить игроков "Сити" бегать за ним, – сказал Сульшер.

Напомним, что в первом матче полуфинала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Юнайтед" со счетом 3:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...