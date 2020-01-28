Сульшер: Мы должны владеть мячом и заставить игроков Ман Сити бегать за ним

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о матче 1/2 финала Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".

- Должны провести идеальный матч, чтобы выиграть у такой хорошей команды с разницей в два мяча на выезде. Мы должны вернуться назад и подумать о "ПСЖ". Кроме того, игра, которую мы провели в декабре, также дает нам надежду. Мы обыграли их в прошлый раз, когда они были немного не в порядке, но после того матча они стали играть очень хорошо.

Мы потеряли Скотта Мактоминей и Маркуса Рашфорда, по сравнению с тем матчем, выбор игроков сократился, но мы не можем просто обороняться. Мы должны владеть мячом и заставить игроков "Сити" бегать за ним, – сказал Сульшер.

Напомним, что в первом матче полуфинала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Юнайтед" со счетом 3:1.