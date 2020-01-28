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Жезус: На тренировках я чаще забиваю пенальти

Англия
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На тренировках бразилец показывает результаты получше

Жезус: На тренировках я чаще забиваю пенальти
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Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус рассказал о неудачном исполнении пенальти за клуб в последних матчах.

"Обычно тренер в раздевалке перед матчем составляет список тех, кто будет бить пенальти. В той игре я должен был это делать, и я обычно это делаю, но в матче с "Фулхэмом" бил пенальти Гюндоган.

Но это футбол. Иногда ты должен остановиться, совершенствоваться и вернуться ещё сильнее. На тренировках я чаще забиваю, когда бью пенальти. Иногда из пяти ударов я могу промахнуться один, а вообще, и вовсе все забью. В матчах же всё складывается иначе. Я трижды бил пенальти в этом сезоне – два за клуб и один за сборною. Все я не забил", — приводит слова Жезуса ESPN.

Габриэл Жезус принял участие в 20 матчах матчах в Премьер-лиге в этом сезоне. Бразильский форвард забил 9 голов и стал автором 4 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Габриэл Жезус Габриэль Жезус
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