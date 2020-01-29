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"Вудворд должен умереть". Фанаты МЮ напали на дом Вудворда, пустив в бой файеры

Англия
(1 голосов)

Дьявольские угрозы

"Вудворд должен умереть". Фанаты МЮ напали на дом Вудворда, пустив в бой файеры
Новина українською

Дом вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда в Чешире был атакован радикально настроенной фанатской группировкой клуба. Нападавшие пустили в бой файеры и дымовые шашки. Видео появилось в Интернете с подписью "Эд Вудворд должен умереть".

Goal.com отмечает, что вице-президента и его семьи во время нападения не было в здании. "МЮ" опубликовал заявление в связи с происшествием:

"Мы работаем вместе с полицией Большого Манчестера, чтобы найти виновных в этом необоснованном нападении. Мы уверены в том, что футбольный мир нас поддержит. Любой, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде".

Известно, что болельщики недовольны работой Вудворда и семьи Глейзеров, владеющей командой. 1 февраля поклонники команды планируют уйти со стадиона во время матча с "Вулверхэмптоном" в знак протеста.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эд Вудворд
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Комментарии (3)
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мы за динамо (киев)
29.01.2020 в 11:20
шо занадто то не здраво
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0
dimetradze (Кременчуг)
29.01.2020 в 10:12
Когда будет тоже самое в ДК?
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-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
29.01.2020 в 10:43
Мне интереснее, когда под дом ахметова пойдут жечь - ворует пол бюджета страны на бразильцев, а который год, кроме купленного чемпионата, ничего не выигрывает :)
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