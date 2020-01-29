"Вудворд должен умереть". Фанаты МЮ напали на дом Вудворда, пустив в бой файеры

Дом вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда в Чешире был атакован радикально настроенной фанатской группировкой клуба. Нападавшие пустили в бой файеры и дымовые шашки. Видео появилось в Интернете с подписью "Эд Вудворд должен умереть".

"Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this."pic.twitter.com/bexuq6cfhu — Goal (@goal) January 28, 2020

Goal.com отмечает, что вице-президента и его семьи во время нападения не было в здании. "МЮ" опубликовал заявление в связи с происшествием:

"Мы работаем вместе с полицией Большого Манчестера, чтобы найти виновных в этом необоснованном нападении. Мы уверены в том, что футбольный мир нас поддержит. Любой, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде".

Известно, что болельщики недовольны работой Вудворда и семьи Глейзеров, владеющей командой. 1 февраля поклонники команды планируют уйти со стадиона во время матча с "Вулверхэмптоном" в знак протеста.