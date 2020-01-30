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В тихом омуте черти водятся: Де Брюйне накричал на защитника из-за опасного фола на последних минутах
Это могло дорого стоить "горожанам"
Вчера "Ман Сити" проиграл "Манчестер Юнайтеду" в матче кубка лиги. Но это была "Пиррова победа", так как "дьяволы" покинули турнир по сумме двух матчей.
Однако все могло закончиться совсем иначе. На 86-й минуте Николас Отаменди сфолил возле своей штрафной и "привез" достаточно опасный штрафной. Де Брюйне сразу высказал все, что думал в тот момент.
Look at KDB pic.twitter.com/RidRkZRIUL— - (@sports2103) January 29, 2020
В финале кубка лиги "горожане" сыграют против "Астон Виллы".
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