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В тихом омуте черти водятся: Де Брюйне накричал на защитника из-за опасного фола на последних минутах

Англия
(2 голосов)

Это могло дорого стоить "горожанам"

В тихом омуте черти водятся: Де Брюйне накричал на защитника из-за опасного фола на последних минутах
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Вчера "Ман Сити" проиграл "Манчестер Юнайтеду" в матче кубка лиги. Но это была "Пиррова победа", так как "дьяволы" покинули турнир по сумме двух матчей.

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Однако все могло закончиться совсем иначе. На 86-й минуте Николас Отаменди сфолил возле своей штрафной и "привез" достаточно опасный штрафной. Де Брюйне сразу высказал все, что думал в тот момент.

В финале кубка лиги "горожане" сыграют против "Астон Виллы".

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В статье: Николас Отаменди Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кевин Де Брюйне
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