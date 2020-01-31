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"Моя любовь к МЮ началась с Роналду". Фернандеш – о своем переезде в Англию

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Финты Криштиану всем кружили головы

"Моя любовь к МЮ началась с Роналду". Фернандеш – о своем переезде в Англию
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Полузащитник португальского "Спортинга" Бруну Фернандеш официально стал игроком английского "Манчестер Юнайтед", подписав с "дьяволами" 5-летний контракт с опцией продления еще на 1 год. Хавбек сможет дебютировать за новую команду уже в субботу, в матче против "Вулверхэмптона". Цитирует футболиста и тренера "Юнайтед" Sky Sports.

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"Моя любовь к "МЮ" действительно началось тогда, когда я смотрел на игру Криштиану Роналду – с тех пор я фанат этого прекрасного клуба. Я трудился, чтобы достичь этой вершины – могу пообещать болельщикам, что отдам все силы за эмблему. Хочу сказать спасибо за все "Спортингу". Очень приятно слышать комплименты от игроков, которые играли за "Юнайтед". Спасибо Оле и руководству за доверие", – сказал Фернандеш.

"Мы следили за Бруно в течение многих месяцев, все были поражены его характеристиками. Он хороший человек, его лидерские качества – очевидны. Статистика Бруно говорит сама за себя, он поможет нам продвинуться во второй части сезона. Зимний перерыв наступает как нельзя кстати, чтобы интегрировать Фернандеша в состав, познакомить его с партнерами", – отметил Сульшер.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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