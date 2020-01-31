"Моя любовь к МЮ началась с Роналду". Фернандеш – о своем переезде в Англию

Полузащитник португальского "Спортинга" Бруну Фернандеш официально стал игроком английского "Манчестер Юнайтед", подписав с "дьяволами" 5-летний контракт с опцией продления еще на 1 год. Хавбек сможет дебютировать за новую команду уже в субботу, в матче против "Вулверхэмптона". Цитирует футболиста и тренера "Юнайтед" Sky Sports.

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"Моя любовь к "МЮ" действительно началось тогда, когда я смотрел на игру Криштиану Роналду – с тех пор я фанат этого прекрасного клуба. Я трудился, чтобы достичь этой вершины – могу пообещать болельщикам, что отдам все силы за эмблему. Хочу сказать спасибо за все "Спортингу". Очень приятно слышать комплименты от игроков, которые играли за "Юнайтед". Спасибо Оле и руководству за доверие", – сказал Фернандеш.