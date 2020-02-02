АПЛ. Бернли и Арсенал голов не забивали

Вчера в первых семи матчах 25-го тура Премьер-лиги было забито 23 мяча, но затем "Ман Юнайтед" и "Вулверхэмптон" отыграли "на сухо", а теперь "Бернли" и "Арсенал" не смогли забить ни разу - вот уж "Закон сохранения энергии" в действии. В среднем получается обычная результативность, хотя большего ожидалось от подопечных Артеты, которые в АПЛ четвертый раз подряд расходятся миром.

Гости создали больше моментов, были ближе к успеху, совсем чуть-чуть им не хватало для реализации. В дебюте Обамеянг не попал в цель из выгодного положения, затем были шансы у Ляказета и Озила. Примерно с 30-й минуты хозяева перехватили инициативу, создав неприятности обороны лондонской команды. Макнил и Хендрик едва не отличились, а в начале второго тайма Бен Ми стрелял сильно и чуть выше перекладины.

Осторожно действовал "Бернли" в последней трети противостояния, ничья могла устроить хозяев, а вот "Арсенал" добавил и снова Обамеянг оказывался на острие. От Ляказетта ожидалось большего, как и от молодого талантливого Мартинелли, который находился в тени. Не помогли Артете и замены, никто из трех новых игроков не смог существенно усилить игру.

Интересно, что Шон Дайч не провел ни одной замены, по игрокам намного более предпочтительный состав у "канонироов", вот только не умеют лондонцы пользоваться своим преимуществом. Справедливо "Арсенал" находится во второй десятке турнирной таблицы.

АПЛ. 25 тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Бернли - Арсенал 0:0

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 13. Хендрик, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес, 9. Вуд.

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 20. Мустафи, 23. Луис, 29. Гендузи, 34. Джака, 87. Сака (Торрейра 46), 10. Озил (Уиллок 63), 9. Ляказетт (Нкетиа 89), 14. Обамеянг, 35. Мартинелли.

Предупреждения: Тарковски 82 - Озил 45, Джака 55, Торрейра 59