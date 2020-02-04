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Гвардиоле нужен защитник Интера
Наставник горожан продолжает тратить деньги на усиление защиты
"Манчестер Сити" начал работать над переходом центрбека "Интера" Милана Шкриньяра, об этом пишет The Sun.
"Горожане" хотят летом оформить трансфер 24-летнего словака, который нужен лично главному тренеру Пепу Гвардиоле.
Сообщается, что "Интер" не хочет сейчас вступать в переговоры по продаже игрока, однако "Манчестер Сити" готов переплатить за защитника, лишь бы подписать его.
В текущем сезоне на счету словака 1 голевая передача в 21 матче Серии А.
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