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Гвардиоле нужен защитник Интера

Англия
(2 голосов)

Наставник горожан продолжает тратить деньги на усиление защиты

Гвардиоле нужен защитник Интера
Новина українською

"Манчестер Сити" начал работать над переходом центрбека "Интера" Милана Шкриньяра, об этом пишет The Sun.

"Горожане" хотят летом оформить трансфер 24-летнего словака, который нужен лично главному тренеру Пепу Гвардиоле.

Сообщается, что "Интер" не хочет сейчас вступать в переговоры по продаже игрока, однако "Манчестер Сити" готов переплатить за защитника, лишь бы подписать его.

В текущем сезоне на счету словака 1 голевая передача в 21 матче Серии А.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Милан Шкриньяр
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