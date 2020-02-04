Гвардиоле нужен защитник Интера

"Манчестер Сити" начал работать над переходом центрбека "Интера" Милана Шкриньяра, об этом пишет The Sun.

"Горожане" хотят летом оформить трансфер 24-летнего словака, который нужен лично главному тренеру Пепу Гвардиоле.

Сообщается, что "Интер" не хочет сейчас вступать в переговоры по продаже игрока, однако "Манчестер Сити" готов переплатить за защитника, лишь бы подписать его.

В текущем сезоне на счету словака 1 голевая передача в 21 матче Серии А.