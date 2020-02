Стало известно, сыграет ли Стерлинг с Вест Хэмом

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг пропустит следующий матч "горожан" в Английской Премьер-лиге против лондонского "Вест Хэма". Англичанин прошел медосмотр после поединка с "Тоттенхэмом".

Медики сообщили, что у Рахима повреждение задней поверхности бедра на левой ноге. Матч с "молотобойцами" будет сыгран 9 февраля, в воскресенье – стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Raheem Sterling will miss our game against West Ham this weekend after scans revealed he has suffered damage to his left hamstring.



Everyone at City wishes @sterling7 a full and speedy recovery ???? pic.twitter.com/fVIgTtwTfW