Погба не полетел с МЮ на испанский тренировочный сбор, но сможет вскоре вернуться на поле?

Английские команды тщательно планируют небольшой зимний перерыв в АПЛ – "Манчестер Юнайтед" решил провести тренировочный сбор в Испании. Сульшер оставил на Туманном Альбионе Поля Погба и Скотта Мактоминея – француз и шотландец продолжают залечивать свои повреждения, как сообщает издание Sky Sports.

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Поль продолжает реабилитацию после операции на лодыжке, а Скотт – после травмы коленного сустава. "Красные дьяволы" отправятся в Марбелью, чтобы тренироваться в более приятных климатических условиях. Новичок команды Одион Игало отправился на сбор вместе с коллективом.

Следующий матч в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" проведет против лондонского "Челси" 17 февраля, а уже 20 февраля отправится в Брюгге на поединок 1/16 финала Лиги Европы. Источник отмечает, что Погба имеет потенциальные шансы вернуться к поединку с "синими".