  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Погба не полетел с МЮ на испанский тренировочный сбор, но сможет вскоре вернуться на поле?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погба не полетел с МЮ на испанский тренировочный сбор, но сможет вскоре вернуться на поле?

Англия
(1 голосов)

Зато Игало на борту

Погба не полетел с МЮ на испанский тренировочный сбор, но сможет вскоре вернуться на поле?
Новина українською

Английские команды тщательно планируют небольшой зимний перерыв в АПЛ – "Манчестер Юнайтед" решил провести тренировочный сбор в Испании. Сульшер оставил на Туманном Альбионе Поля Погба и Скотта Мактоминея – француз и шотландец продолжают залечивать свои повреждения, как сообщает издание Sky Sports.

Читайте такжеЮвентус готов заплатить за Погба 140 миллионов евро

Поль продолжает реабилитацию после операции на лодыжке, а Скотт – после травмы коленного сустава. "Красные дьяволы" отправятся в Марбелью, чтобы тренироваться в более приятных климатических условиях. Новичок команды Одион Игало отправился на сбор вместе с коллективом.

Следующий матч в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" проведет против лондонского "Челси" 17 февраля, а уже 20 февраля отправится в Брюгге на поединок 1/16 финала Лиги Европы. Источник отмечает, что Погба имеет потенциальные шансы вернуться к поединку с "синими".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Одион Игало Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...