Гвардиола: Мы не ожидали, что будем отставать на 22 очка

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отметил, что не думал, что его команда будет так сильно отставать от "Ливерпуля".

"Мы не можем не говорить, что отрыв очень большой. Мы не ожидали, что будем отставать на 22 очка, но сейчас это реальность. Нужно из этого сделать правильные выводы.

Игра с "Тоттенхэмом"? Я бы хотел найти объяснения. У нас была энергия и мощь. Но мы так и не смогли забить, в то время соперник открыл счет после первого удара", - приводит слова испанца ВВС.

Ранее Гвардиола высказался о возможном приходе в команду Лео Месси.