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Гвардиола: Месси? Я думаю, что он закончит карьеру в Барселоне
Другой вариант очень тяжело представить
Главной новостью вчерашнего дня стало известие о возможном переходе Месси в "Манчестер Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола высказался о подобном варианте.
"Месси - игрок "Барселоны", думаю, что он там останется. Я бы не хотел говорить об игроках другого клуба. Мне кажется, что он закончит карьеру в "Барселоне", мне бы этого хотелось", - приводит слова испанца портал Goal.
Напомним, что Месси и Пеп вместе работали в "Барселоне" на протяжении четырех лет. Вместе они выиграли 14 командных трофеев.
Отметим, что в контракте Лео есть пункт по которому он может бесплатно покинуть каталонскую команду.
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