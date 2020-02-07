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Гвардиола: Месси? Я думаю, что он закончит карьеру в Барселоне

Англия
(1 голосов)

Другой вариант очень тяжело представить

Гвардиола: Месси? Я думаю, что он закончит карьеру в Барселоне
UA-Футбол
Новина українською

Главной новостью вчерашнего дня стало известие о возможном переходе Месси в "Манчестер Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола высказался о подобном варианте.

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"Месси - игрок "Барселоны", думаю, что он там останется. Я бы не хотел говорить об игроках другого клуба. Мне кажется, что он закончит карьеру в "Барселоне", мне бы этого хотелось", - приводит слова испанца портал Goal.

Напомним, что Месси и Пеп вместе работали в "Барселоне" на протяжении четырех лет. Вместе они выиграли 14 командных трофеев.

Отметим, что в контракте Лео есть пункт по которому он может бесплатно покинуть каталонскую команду.

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2020 в 18:58
Само собой, Лео останется в Барселоне. Зачем менять то, что кровью и пОтом создавал и в итоге довёл до совершенства? При этом не спокусившись на тепличные условия других клубов. Как это сделал один португалец, перешедший в Ювентус, где и без него все очень хорошо.
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.02.2020 в 19:05
Пи.. даболка рогатая, гони бакинские проспоренные, нех тут свои бредни рассусоливать
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СашаXM (Хмельницкий)
07.02.2020 в 18:43
само собой ) тепличный игрок в тепличном чемпе в тепличной команде ))) где ему еще играть?
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