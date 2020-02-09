Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 09.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Этихад
К сожалению, встречи украинских легионеров в АПЛ в матче "Ман Сити" - "Вест Хэм" не состоится. У Зинченко дисквалификация после красной карточки в матче с "Тоттенхэмом" неделю назад, а Ярмоленко хоть и восстановился после травмы, но еще явно не готов к выходу на поле даже на замену.
Тем не менее, матч обещает быть очень интересным и важным в борьбе за распределение мест – манкунианцы сохраняют теоретические шансы догнать "Ливерпуль", а также важно не подпустить близко ко второму месту "Лестер". А "Вест Хэм" отчаянно борется за место в Премьер-лиге.
Подробнее о матче Манчестер Сити – Вест Хэм читайте в отдельном материале.
АПЛ. 26 тур
Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)
Манчестер Сити 18:30 Вест Хэм Юнайтед
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединкa>>
Телетрансляция на канале Setanta