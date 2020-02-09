Манчестер Сити - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

К сожалению, встречи украинских легионеров в АПЛ в матче "Ман Сити" - "Вест Хэм" не состоится. У Зинченко дисквалификация после красной карточки в матче с "Тоттенхэмом" неделю назад, а Ярмоленко хоть и восстановился после травмы, но еще явно не готов к выходу на поле даже на замену.

Тем не менее, матч обещает быть очень интересным и важным в борьбе за распределение мест – манкунианцы сохраняют теоретические шансы догнать "Ливерпуль", а также важно не подпустить близко ко второму месту "Лестер". А "Вест Хэм" отчаянно борется за место в Премьер-лиге.

Подробнее о матче Манчестер Сити – Вест Хэм читайте в отдельном материале.

АПЛ. 26 тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Манчестер Сити 18:30 Вест Хэм Юнайтед

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