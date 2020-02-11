Почеттино: Я бы очень хотел вернуться в АПЛ

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, в большом интервью Sly Sports, заявил, что мечтает снова поработать с английским клубом.

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"Если честно, я бы очень хотел вернуться в АПЛ. Понимаю, что сделать это будет достаточно сложно. Однако, следует немного подождать и посмотреть на ситуацию через несколько месяцев.

Сейчас я восстанавливаюсь, но в футболе нужно быть готовым ко всему. Я жду нового испытания. Сейчас я уверен, что следующий вызов будет фантастическим", - заявил аргентинский тренер.

Ранее Почеттино связывали с мадридским "Атлетико".