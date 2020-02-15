АПЛ. Саутгемптон неожиданно уступил Бернли

Подопечные Хасенхуттля выдали в начале года несколько удивительных матчей, с победами над "Лестером", "Челси" и "Тоттенхэмом", и выбрались из зоны вылета. Но в феврале у "святых" снова начались проблемы, команда скатывается к низам. Странные провалы возникают у "Саутгемптона". Первый быстрый гол пропустили хозяева уже на второй минуте, потом предприняли сверх усилия и смогли отыграться - казалось, атака захлебнулась, Ингз все же подобрал мяч и классно пробил.

При счете 1:1 гости имели не много шансов забить, но в обороне они выглядели уверенее и надежнее, почти не ошибались. А вот "святые" суетились и часто теряли мяч. "Бернли" провел контратаку, Хендрик вывел Выдру на позицию по центру ворот, чешский хавбек в штрафной обыграл защитника и пробил без шансов для голкипера.

Несмотря на все усилия, хозяева не смогли отыграться второй раз. Словно удача отвернулась от "святых", совсем недавно и удары были точнее, и скоростные проходы получались более опасными. Чего-то не хватало "Саутгемптону", а вот "Бернли"... подопечные Шона Дайча больше заслужили на победу и теперь поднимаются в первую десятку табеля о рангах чемпионата Англии.

АПЛ. 26-й тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Бернли 1:2

Голы: Ингз 18 - Вествуд 2, Выдра 60

Саутгемптон: 1. Маккарти, 4. Вестергор, 5. Стивенс, 21. Бертран, 24. Уолкер-Петерс (Обафеми 73), 16. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 19. Буфаль (Дженепо 39), 23. Хейбьерг, 7. Лонг (Адамс 86), 9. Ингз.

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 26. Бардсли, 13. Хендрик, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес Джей, 9. Вуд (Выдра 22).

Предупреждения: Вестергор 16, Обафеми 88 - Хендрик 26