Райола: Погба – не собственность Сульшера. В Великобритании уже давно нельзя владеть человеком

Агент французского исполнителя "Манчестер Юнайтед" Поля Погба продолжает выяснять с менеджером "красных дьяволов", кто больше имеет прав на футболиста. Ранее Оле Гуннар Сульшер заявил, что "Погба – игрок "МЮ", а не Райолы". Цитирует Мино журналист Фабрицио Романо.

"Погба – это не моя собственность и уж точно не собственность Сульшера. Поль принадлежит сам себе. В Великобритании или вообще где-либо, уже давно нельзя владеть человеком. Я надеюсь, Сульшер не намекает на то, что Поль его пленник".

Raiola: “Pogba is not mine and for sure not Solskjaer’s property. Paul is Paul Pogba’s. You cannot own a human being already for a long time in the UK or anywhere else. I hope Solskjaer don’t want to suggest that Paul is his prisoner”. ???? #MUFC #ManUnited — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2020

Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году. В текущем сезоне АПЛ Поль сыграл 7 матчей и отметился 2 результативными передачами.