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Райола: Погба – не собственность Сульшера. В Великобритании уже давно нельзя владеть человеком

Англия
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Мино и Оле устроили перепалку

Райола: Погба – не собственность Сульшера. В Великобритании уже давно нельзя владеть человеком
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Агент французского исполнителя "Манчестер Юнайтед" Поля Погба продолжает выяснять с менеджером "красных дьяволов", кто больше имеет прав на футболиста. Ранее Оле Гуннар Сульшер заявил, что "Погба – игрок "МЮ", а не Райолы". Цитирует Мино журналист Фабрицио Романо.

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"Погба – это не моя собственность и уж точно не собственность Сульшера. Поль принадлежит сам себе. В Великобритании или вообще где-либо, уже давно нельзя владеть человеком. Я надеюсь, Сульшер не намекает на то, что Поль его пленник".

Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году. В текущем сезоне АПЛ Поль сыграл 7 матчей и отметился 2 результативными передачами.

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В статье: Поль Погба Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо
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