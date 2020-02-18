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"Оставлю этот вопрос родителям и агенту". 18-летний игрок Арсенала рассказал о новом контракте с клубом
За ним уже следят многие топы
Этим летом "Арсенал" может потерять Букайо Сака. У талантливого англичанина истекает контракт и стороны пока что не подписали новый. За футболистом сейчас следят "Ливерпуль", "МЮ" и "Бавария".
Сам футболист не хочет думать об этом. Он оставил этот вопрос для других людей.
"Новый контракт? Оставлю этот вопрос родителям и агентам. Я просто хочу наслаждаться футболом. Сейчас в "Арсенале" новый тренер и мне нравится играть под его руководством", - цитирует слова футболиста Sky Sports.
Сака стал открытием этого сезона. На его счету 22 матча, 2 гола и 4 ассиста.