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"Ему каждые две минуты нужно говорить, что делать". Пол Скоулз раскритиковал форварда МЮ

Англия
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Полузащитник продолжает критиковать игроков "дьяволов"

"Ему каждые две минуты нужно говорить, что делать". Пол Скоулз раскритиковал форварда МЮ
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Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз высказал свое мнение о Антони Марсьяле.

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"Трудно понять, какую роль он играет на поле. Сульшер видит в нем центрального форварда, говорит ему смещаться в центр. Настоящему форварду не нужно постоянно об этом говорить.

Кажется, Марсьяль не очень хорошо воспринимает информацию. Ему каждые две минуты нужно говорить, что делать. Есть футболисты, которым можно сказать лишь один раз. Это не о нем", - цитирует англичанина сайт Goal.

В этом сезоне на счету француза 10 голов в 24-х матчах.

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В статье: Пол Скоулз Антони Марсьяаль Манчестер Юнайтед
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