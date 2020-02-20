Гвардиола рассказал, останется ли он в Манчестер Сити, если клуб переведут в низший дивизион

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Вест Хэмом" (2:0) прокомментировал свое будущее на Туманном Альбионе. Цитирует специалиста BBC.

"Клуб считает, что это несправедливо, поэтому мы подадим апелляцию и будем ждать. Нужно выходить на поле и делать то, что мы делали последние 4 года. Я на 100% доверяю клубу и проделанной работой, мне все объяснили – "Сити" настроен оптимистично и верит, что справедливость восторжествует, и в следующем сезоне мы будем в ЛЧ".

"Если меня не уволят, то я останусь – на 100%. Я сам хочу работать здесь. Это нечто особенное, не просто контракт. Останусь ли я, если нас переведут во второй дивизион? А почему я должен уходить? Мне все нравится здесь".

Кевин Де Брюйне также отметил, что для "Манчестер Сити" ничего не изменилось: