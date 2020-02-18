Техника в порядке: Зинченко обыграл Мареза на тренировке, даже несмотря на нечестный финт Рияда

Футболисты "Манчестер Сити" намерены упорно трудиться и не отвлекаться на внешние проблемы клуба – игровой спад на фоне сумасшедшего отставания от "Ливерпуля" в чемпионате и бан в Лиге чемпионов не влияют на атмосферу в команде.

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Украинский исполнитель английской команды Александр Зинченко решил посоревноваться с вингером коллектива Риядом Марезом – в хорошем настроении футболисты проверили уровень техники и скорость реакции с помощью перепасовки мяча друг другу по воздуху.

Интересно, что одну из своих передач алжирский исполнитель исполнил крайне небрежно: тем не менее, Зинченко сумел достать снаряд в сложной ситуации, не позволив ему соприкоснуться с землей, после чего справедливо выиграл mini-challenge, дождавшись осечки оппонента.