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Арсенал проявляет интерес к полузащитнику Ромы
Лондонцы отправят скаутов на ближайшею игру
Лондонский "Арсенал" планирует летом усилить свой центр поля. Сейчас идут поиски нового футболиста на эту позицию.
По данным Calciomercato, на радар клуба попал Брайан Кристанте, который сейчас играет за "Рому". Его контракт с римляне действует до лета 2024 года.
"Канониры" отправят скаутов на матч "волков" против "Лечче", который пройдет в это воскресенье. После этого, стороны могут сесть за стол переговоров.
Кристанте лишь в январе подписал новый контракт, а потому римляне не будут спешить с его продажей.
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