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Лестер - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Где 22.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Кинг Пауэр

Лестер - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Очное противостояние претендентов на второе место, а может быть "Манчестер Сити" еще совершит рывок и догонит "Ливерпуль", либо возродит интригу за чемпионство. В любом случае, для начала команде Гвардиолы необходимо обыграть очень крепкий коллектив Роджерса.

Подробнее о матче Лестер – Ман Сити читайте в отдельном материале.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Лестер 19:30 Ман Сити

Текстовую онлайн трансляцию матча проведет UA-Футбол

Телетрансляция на канале Сетанта

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В статье: Манчестер Сити Лестер Сити
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