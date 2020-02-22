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Лестер - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 22.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Кинг Пауэр
Очное противостояние претендентов на второе место, а может быть "Манчестер Сити" еще совершит рывок и догонит "Ливерпуль", либо возродит интригу за чемпионство. В любом случае, для начала команде Гвардиолы необходимо обыграть очень крепкий коллектив Роджерса.
Подробнее о матче Лестер – Ман Сити читайте в отдельном материале.
АПЛ. 27-й тур
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)
Лестер 19:30 Ман Сити
Текстовую онлайн трансляцию матча проведет UA-Футбол
Телетрансляция на канале Сетанта
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