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"Я подумаю дважды". Джака рассказал, готов ли он снова стать капитаном Арсенала

Англия
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Полузащитник очень расстроен из-за сложившийся ситуации

"Я подумаю дважды". Джака рассказал, готов ли он снова стать капитаном Арсенала
UA-Футбол
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Гранит Джака осенью был лишен капитанской повязки после скандала с фанатами. Игрок долго работал над возвращением своего места в старте. Однако теперь он вряд ли будет капитаном "Арсенала" вновь.

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"В один момент мне было очень нелегко. Многие должны это понять. Но я показал свой характер и доказал, что не буду убегать от трудностей. Я готов отдать команде все.

В моих силах дать клубу многое, с капитанской повязкой или без нее. Если однажды клуб мне вновь её предложит, то я подумаю дважды", - заявил швейцарец.

Зимой он мог покинуть лондонский клуб ради переезда в Бундеслигу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Гранит Джака
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