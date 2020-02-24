"Я подумаю дважды". Джака рассказал, готов ли он снова стать капитаном Арсенала

Гранит Джака осенью был лишен капитанской повязки после скандала с фанатами. Игрок долго работал над возвращением своего места в старте. Однако теперь он вряд ли будет капитаном "Арсенала" вновь.

Читайте также Гранит Джака лишен капитанской повязки в лондонском Арсенале

"В один момент мне было очень нелегко. Многие должны это понять. Но я показал свой характер и доказал, что не буду убегать от трудностей. Я готов отдать команде все.

В моих силах дать клубу многое, с капитанской повязкой или без нее. Если однажды клуб мне вновь её предложит, то я подумаю дважды", - заявил швейцарец.

Зимой он мог покинуть лондонский клуб ради переезда в Бундеслигу.