"Какое же он говно". Ван дер Ваарт рассказал, что сказал Гомесу, когда впервые увидел Кейна на поле

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт поделился своим мнением о нападающем лондонского клуба Гарри Кейне.

"Я помню первую тренировку Кейна, ему тогда было 18-19 лет. Каждое второе касание делал головой. Я подошел к нашему вратарю Гомесу и сказал: "Какое же говно этот парень" . А теперь посмотрите, Кейн – лучший нападающий в мире. Эта история подтверждает, что я ничего не понимаю в футболе".

"Ассу-Экото – особенный парень. Как игрок – супер, но футбол для него был не так важен. Однажды сказал, что он играет ради денег, только все так делают, а он, мол, готов в этом признаться. Помню, мы у кого-то выиграли 1:0, а я в том матче исполнял стандарт – он подошел после игры и сказал, что это было последнее мое исполнение штрафного. Интересно, что он сам их плохо исполнял. Он отличный парень, просто иногда поступал неразумно".