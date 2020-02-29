Уотфорд - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ

Четыре победы осталось добыть "Ливерпулю", чтобы досрочно гарантировать себе первое место и фактически оформить чемпионский титул. При ошибках конкурентов, может даже меньше. Соперники у команды Клоппа вполне комфортные, как и "Уотфорд", который, словно в болоте, застрял в зоне вылета, отчаянно старается выгрести, но пока это получается не лучшим образом. Тем не менее, если случится чудо и "шмели" обыграют "красных", значительно поправят свое турнирное положение. Возможно ли поражение мерсисайдцев?

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Уотфорд 19:30 Ливерпуль

Восемнадцать побед подряд у "красных" в чемпионате. Всего в турнире была одна ничья (в октябре с "МЮ" 1:1) и 26 великолепных победных поединков. Случаются не очень уверенные виктории, как в прошлом туре, когда "Вест Хэм" вполне мог рассчитывать на ничью – 3:2. Да и ранее "Норвич" оказал сопротивление "Ливерпулю" (1:0). Но по игре, особенно атакующая линия мерсисайдцев, организация и командные действия, заслуженно лидер чемпионата имеет гандикап перед ближайшим преследователем в 22 очка.

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В четырех последних матчах с мерсисайдцами "Уотфорд" проиграл с общим счетом 0:15. Ничью 3:3 удалось отстоять еще в августе 2017-го. А обыгрывали "шмели" этого неудобного соперника еще в декабре 2015-го (3:0). Отметим, что очень результативными получаются встречи "Ливерпуля" с "Уотфордом".

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

Можно смело предполагать, что подопечные Клоппа соберут волю в кулак и удержат победный темп, пока не станет понятно, что они впервые выиграли АПЛ (с 1990-го года, до создания Премьер-лиги, не становились "красные" лучшей командой Англии). "Уотфорду" повезет, если они забью гол в матче, ведь оборона "Ливерпуля" пропускает меньше всех в первенстве. Прогноз: победа гостей 3:1.