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Портсмут - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 02.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию кубкового противостояния

Портсмут - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Кубок Англии последний турнир для "Арсенала", чтобы сезон 2019/20 не оказался полностью провальным. Хорошая мотивация на поединок. Тем более, что в этом турнире "канониры" рекордсмены, никто больше, чем лондонский клуб не побеждал в Кубке. Остановит ли подопечных Артеты "Портсмут"?

Подробнее о матче Портсмут - Арсенал читайте в отдельном материале.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут)
Главный судья: Майк Дин (Хесвол)

Портсмут 21:45 Арсенал

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка

Телетрансляция на канале Сетанта

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В статье: Арсенал (Лондон) Портсмут
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