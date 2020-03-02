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Портсмут - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 02.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию кубкового противостояния
Кубок Англии последний турнир для "Арсенала", чтобы сезон 2019/20 не оказался полностью провальным. Хорошая мотивация на поединок. Тем более, что в этом турнире "канониры" рекордсмены, никто больше, чем лондонский клуб не побеждал в Кубке. Остановит ли подопечных Артеты "Портсмут"?
Подробнее о матче Портсмут - Арсенал читайте в отдельном материале.
Кубок Англии. 1/8 финала
Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут)
Главный судья: Майк Дин (Хесвол)
Портсмут 21:45 Арсенал
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка
Телетрансляция на канале Сетанта