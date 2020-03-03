  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп прокомментировал слухи о том, что Ливерпуль может не получить титул АПЛ из-за коронавируса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп прокомментировал слухи о том, что Ливерпуль может не получить титул АПЛ из-за коронавируса

Англия
(1 голосов)

Болельщики "красных" ждали 30 лет…

Клопп прокомментировал слухи о том, что Ливерпуль может не получить титул АПЛ из-за коронавируса
Новина українською

Недавно появились слухи о том, что в случае распространения заболевания в Англии, Премьер-лига может принять решение о полной отмене матчей, которые осталось сыграть. Цитирует Юргена Клоппа Goal.com.

"Наши фанаты – не параноики. Не могу поверить, что поклонники "Ливерпуля" думают об этом, а я, вообще-то, общаюсь с фанатами клуба. Все это очень интересно: стереть все результаты сезона, распределить по новой места в ЛЧ… Газеты должны писать хорошие истории, но, серьезно – кто-то действительно в это верит? Наши болельщики не настолько глупы, чтобы верить в подобные вещи. Поражение "шершням"? Я не сомневаюсь в характере моих игроков – в противном случае, я был бы идиотом".

29 февраля "красные" проиграли "Уотфорду" – это их первое поражение в АПЛ за 44 матча.

Читайте такжеСМИ: Один из матчей Лиги Чемпионов может пройти без зрителей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...