Клопп прокомментировал слухи о том, что Ливерпуль может не получить титул АПЛ из-за коронавируса

Недавно появились слухи о том, что в случае распространения заболевания в Англии, Премьер-лига может принять решение о полной отмене матчей, которые осталось сыграть. Цитирует Юргена Клоппа Goal.com.

"Наши фанаты – не параноики. Не могу поверить, что поклонники "Ливерпуля" думают об этом, а я, вообще-то, общаюсь с фанатами клуба. Все это очень интересно: стереть все результаты сезона, распределить по новой места в ЛЧ… Газеты должны писать хорошие истории, но, серьезно – кто-то действительно в это верит? Наши болельщики не настолько глупы, чтобы верить в подобные вещи. Поражение "шершням"? Я не сомневаюсь в характере моих игроков – в противном случае, я был бы идиотом".

29 февраля "красные" проиграли "Уотфорду" – это их первое поражение в АПЛ за 44 матча.