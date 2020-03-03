Официально: Манчестер Сити перехватил 17-летнего бразильского таланта у Барселоны

Защитник клуба "Куритиба" из бразильской Серии А Ян Коуто продолжит свою карьеру футболиста в Англии. Как сообщает пресс-служба "горожан", игрок присоединится к новому клубу уже этим летом, когда ему исполнится 18 лет.

Стали известны некоторые детали сделки: Ян подписал с "небесно-голубыми" контракт на 5 лет.

Интересно, что на Яна претендовала каталонская "Барселона" – по информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Куритибе" в два раза меньше англичан. В ноябре 2019-го Коуто выиграл юношеский чемпионат мира в составе сборной Бразилии. Он сыграл за "пентакампеонов" (U-17) 13 поединков.