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Официально: Манчестер Сити перехватил 17-летнего бразильского таланта у Барселоны

Англия
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У Зинченко новый партнер по команде

Официально: Манчестер Сити перехватил 17-летнего бразильского таланта у Барселоны
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Защитник клуба "Куритиба" из бразильской Серии А Ян Коуто продолжит свою карьеру футболиста в Англии. Как сообщает пресс-служба "горожан", игрок присоединится к новому клубу уже этим летом, когда ему исполнится 18 лет.

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Стали известны некоторые детали сделки: Ян подписал с "небесно-голубыми" контракт на 5 лет.

Интересно, что на Яна претендовала каталонская "Барселона" – по информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Куритибе" в два раза меньше англичан. В ноябре 2019-го Коуто выиграл юношеский чемпионат мира в составе сборной Бразилии. Он сыграл за "пентакампеонов" (U-17) 13 поединков.

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В статье: Куритиба (Бразилия) Манчестер Сити Куритиба Ян Коуто
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Источник:
Man City

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