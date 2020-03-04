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Клопп: Не нужно жалеть Ливерпуль и вспоминать поражение от Уотфорда
Это последнее, что нужно сейчас "красным"
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Челси" (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии. Цитирует немца BBC Sport и официальный сайт "Ливерпуля".
"Мне бы очень хотелось, чтобы вы прекратили упоминать о поражении от "Уотфорда" (0:3). Мы заслужили поражение, потому что "Челси" забил дважды после наших огромных ошибок. Открытая игра, в первом тайме мы не реализовали серию из 4 ударов. Да, пришлось провести ротацию, нам нужны были свежие футболисты".
"Челси" играл преимущественно на контратаках. Это плохие 3 недели сезона, но сейчас есть шанс сделать 3 лучших недели сезона. "Атлетико"? Сейчас все наши мысли о "Борнмуте". Не нужно жалеть "Ливерпуль" – мы обязательно будем побеждать".
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